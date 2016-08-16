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    Боян Кнежевич - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Боян
    Фамилия Кнежевич
    Команда Олимпия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 января 1997 (26 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2016 1' -90' Ювентус (Турин) 2:0 Динамо (Загреб)
    22.11.2016 1' -90' Динамо (Загреб) 0:1 Лион (Лион)
    90'
    18.10.2016 1' -87' Динамо (Загреб) 0:1 Севилья (Севилья)
    24.08.2016 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 1:2 Динамо (Загреб)
    16.08.2016 1' -57' Динамо (Загреб) 1:1 Зальцбург (Зальцбург)
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