Боян Кнежевич - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Боян
|Фамилия
|Кнежевич
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 января 1997 (26 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Боян
|Фамилия
|Кнежевич
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 января 1997 (26 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2016
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Динамо (Загреб)
|22.11.2016
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|0:1
|Лион (Лион)
|90'
|18.10.2016
|1' -87'
|Динамо (Загреб)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|24.08.2016
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:2
|Динамо (Загреб)
|16.08.2016
|1' -57'
|Динамо (Загреб)
|1:1
|Зальцбург (Зальцбург)