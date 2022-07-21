Богдан Митря - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Богдан
|Фамилия
|Митря
|Команда
|Сепси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Богдан
|Фамилия
|Митря
|Команда
|Сепси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сепси
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:1
|Сепси (Сфынту-Георге)
|83'
|04.08.2022
|1' -90'
|Сепси (Сфынту-Георге)
|1:3
|Юргорден (Стокгольм)
|31'
|28.07.2022
|1' -121'
|Олимпия (Любляна)
|2:1
(2:4)п
|Сепси (Сфынту-Георге)
|21.07.2022
|1' -90'
|Сепси (Сфынту-Георге)
|3:1
|Олимпия (Любляна)