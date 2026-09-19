Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2026 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2026 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна 2025 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень 2025 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна 2024 Россия. Кубок 2024/2025 Россия. Первая лига 2024/2025 Россия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023 Россия. ФНЛ 2021/2022 Россия. ФНЛ 2020/2021 Россия. ФНЛ 2018/2019 Россия. Молодежное первенство 2017/2018 Россия. Молодежное первенство 2016/2017