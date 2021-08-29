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    Андрей Ивашин - статистика

    #84 | Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Ивашин
    Команда Чайка
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 июня 1999 (23 года)
    Рост 180
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Краснодар-2 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2021 1' -89' Балтика (Калининград) 2:1 Краснодар-2 (Краснодар)
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