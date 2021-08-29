Андрей Ивашин - статистика
#84 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Ивашин
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июня 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Вес
|69
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Ивашин
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июня 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Краснодар-2
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2021
|1' -89'
|Балтика (Калининград)
|2:1
|Краснодар-2 (Краснодар)