Хамза Чодури - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Хамза
|Фамилия
|Чодури
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Хамза
|Фамилия
|Чодури
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Уотфорд
|0:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Шеффилд Юнайтед
|1:0
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|20.02.2023
|1' - 90'
|Уотфорд
|3:2
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|46'
|14.02.2023
|1' - 90'
|Бернли
|1:1
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|1' - 71'
|Уотфорд
|1:1
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|36'
|04.02.2023
|1' - 90'
|Рединг
|2:2
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уотфорд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|46' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:2
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)