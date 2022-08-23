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    Хамза Чодури - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Хамза
    Фамилия Чодури
    Команда Уотфорд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 октября 1997 (25 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Уотфорд 0:0 Престон Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 1' - 90' Шеффилд Юнайтед 1:0 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 34 тур
    20.02.2023 1' - 90' Уотфорд 3:2 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 33 тур
    46'
    14.02.2023 1' - 90' Бернли 1:1 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 1' - 71' Уотфорд 1:1 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 31 тур
    36'
    04.02.2023 1' - 90' Рединг 2:2 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 30 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уотфорд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 46' -90' Уотфорд (Уотфорд) 0:2 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
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