Ангус МакДональд - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Ангус
|Фамилия
|МакДональд
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Винчестер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Ангус
|Фамилия
|МакДональд
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Винчестер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2018
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|11.08.2018
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|06.08.2018
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:3
|Астон Вилла (Бирмингем)