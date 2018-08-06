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    Ангус МакДональд - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Ангус
    Фамилия МакДональд
    Команда Халл Сити
    Состав Основной
    Родной город Винчестер
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 октября 1992 (30 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халл Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.08.2018 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Блэкберн (Блэкберн)
    11.08.2018 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    06.08.2018 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:3 Астон Вилла (Бирмингем)
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