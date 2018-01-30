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    Том Фланаган - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Том
    Фамилия Фланаган
    Команда Бертон Альбион
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 января 1992 (31 год)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бертон Альбион 20 2 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2018 1' -90' Престон (Престон) 2:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    28.04.2018 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 2:0 Болтон (Болтон)
    10.04.2018 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:5 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    30.03.2018 1' -90' Кардифф (Кардифф) 3:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    17.03.2018 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 3:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    13.03.2018 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    10.03.2018 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    06.03.2018 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:2 Брентфорд (Лондон)
    59'
    03.02.2018 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 3:2 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    30.01.2018 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:3 Рединг (Рединг)
    20.01.2018 1' -90' Фулхэм (Лондон) 6:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    13.01.2018 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    01.01.2018 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 0:3 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    37' 62'
    30.12.2017 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:0 Норвич Сити (Норвич)
    26.12.2017 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:2 Лидс (Лидс)
    63'
    23.12.2017 1' -90' Рединг (Рединг) 1:2 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    40'
    16.12.2017 1' -90' Болтон (Болтон) 0:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    09.12.2017 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:2 Престон (Престон)
    02.12.2017 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    65'
    25.11.2017 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:2 Сандерленд (Сандерленд)
    21.11.2017 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    17.11.2017 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:3 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    04.11.2017 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    31.10.2017 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 2:4 Барнсли (Барнсли)
    28.10.2017 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    21.10.2017 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    13.10.2017 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 0:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    30.09.2017 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:4 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    26.09.2017 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:4 Астон Вилла (Бирмингем)
    23.09.2017 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    16.09.2017 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 2:1 Фулхэм (Лондон)
    12.09.2017 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    09.09.2017 Был в запасе Лидс (Лидс) 5:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    26.08.2017 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    15.08.2017 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    12.08.2017 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 4:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
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