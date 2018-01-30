Том Фланаган - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Том
|Фамилия
|Фланаган
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 января 1992 (31 год)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Том
|Фамилия
|Фланаган
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 января 1992 (31 год)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бертон Альбион
|20
|2
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2018
|1' -90'
|Престон (Престон)
|2:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|28.04.2018
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|10.04.2018
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:5
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|30.03.2018
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|3:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|17.03.2018
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|3:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|13.03.2018
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|10.03.2018
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|06.03.2018
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:2
|Брентфорд (Лондон)
|59'
|03.02.2018
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|3:2
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|30.01.2018
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:3
|Рединг (Рединг)
|20.01.2018
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|6:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|13.01.2018
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|01.01.2018
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|0:3
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|37' 62'
|30.12.2017
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:0
|Норвич Сити (Норвич)
|26.12.2017
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:2
|Лидс (Лидс)
|63'
|23.12.2017
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:2
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|40'
|16.12.2017
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|09.12.2017
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:2
|Престон (Престон)
|02.12.2017
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|65'
|25.11.2017
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:2
|Сандерленд (Сандерленд)
|21.11.2017
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|17.11.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:3
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|04.11.2017
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|31.10.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|2:4
|Барнсли (Барнсли)
|28.10.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|21.10.2017
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|13.10.2017
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|30.09.2017
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:4
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|26.09.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:4
|Астон Вилла (Бирмингем)
|23.09.2017
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|16.09.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|2:1
|Фулхэм (Лондон)
|12.09.2017
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|09.09.2017
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|5:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|26.08.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|15.08.2017
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|12.08.2017
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|4:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)