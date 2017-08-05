Джон Моузиньо - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Моузиньо
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Моузиньо
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бертон Альбион
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|18.08.2017
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|2:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|12.08.2017
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|4:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|05.08.2017
|1' -89'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:1
|Кардифф (Кардифф)