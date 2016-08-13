Виктор Грязин - статистика
#64 | Полузащитник
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Грязин
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 октября 2000 (22 года)
|Рост
|169
|Вес
|62
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Грязин
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 октября 2000 (22 года)
|Рост
|169
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2016
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|30.11.2016
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|26.11.2016
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:1
|Томь (мол) (Томск)
|04.11.2016
|67' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|20.10.2016
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|30.09.2016
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|25.09.2016
|88' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|18.09.2016
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|09.09.2016
|84' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|13.08.2016
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|07.08.2016
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|31.07.2016
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)