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    Виктор Грязин - статистика

    #64 | Полузащитник
    Имя Виктор
    Отчество Олегович
    Фамилия Грязин
    Команда Зенит-Ижевск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 октября 2000 (22 года)
    Рост 169
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.12.2016 Был в запасе Краснодар (мол) (Краснодар) 0:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    30.11.2016 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 0:2 Спартак М (мол) (Москва)
    26.11.2016 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Томь (мол) (Томск)
    04.11.2016 67' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    20.10.2016 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 Арсенал Т (мол) (Тула)
    30.09.2016 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    25.09.2016 88' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    18.09.2016 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    09.09.2016 84' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    13.08.2016 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    07.08.2016 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 4:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    31.07.2016 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 4:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
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