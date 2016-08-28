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    Хамзат Насуров - статистика

    #97 | Вратарь
    Имя Хамзат
    Отчество Мовлаевич
    Фамилия Насуров
    Команда Ахмат
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 июля 1999 (23 года)
    Рост 184
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат (мол) 1 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2017 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 1:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    21.04.2017 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 3:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    08.04.2017 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    19.03.2017 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    04.12.2016 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    20.11.2016 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 1:4 Томь (мол) (Томск)
    21.10.2016 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    17.09.2016 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 3:1 Амкар (мол) (Пермь)
    09.09.2016 Был в запасе ЦСКА (мол) (Москва) 3:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    28.08.2016 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 2:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    13.08.2016 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 5:0 Локомотив (мол) (Москва)
    07.08.2016 Был в запасе Краснодар (мол) (Краснодар) 2:3 Ахмат (мол) (Грозный)
    31.07.2016 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 4:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
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