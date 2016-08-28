Хамзат Насуров - статистика
#97 | Вратарь
|Имя
|Хамзат
|Отчество
|Мовлаевич
|Фамилия
|Насуров
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 июля 1999 (23 года)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Имя
|Хамзат
|Отчество
|Мовлаевич
|Фамилия
|Насуров
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 июля 1999 (23 года)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|1
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|21.04.2017
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|08.04.2017
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|19.03.2017
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|04.12.2016
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|20.11.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:4
|Томь (мол) (Томск)
|21.10.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|17.09.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|09.09.2016
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|28.08.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|13.08.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|5:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|07.08.2016
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:3
|Ахмат (мол) (Грозный)
|31.07.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)