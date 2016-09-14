Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жорди Гаспар - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Жорди
    Фамилия Гаспар
    Команда Лион
    Состав Молодежный
    Родной город Сент-Этьен
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лион 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.2016 Был в запасе Лион (Лион) 0:1 Ювентус (Турин)
    27.09.2016 1' -79' Севилья (Севилья) 1:0 Лион (Лион)
    71'
    14.09.2016 Был в запасе Лион (Лион) 3:0 Динамо (Загреб)
    • Читайте нас: 
    11