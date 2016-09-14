Жорди Гаспар - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Жорди
|Фамилия
|Гаспар
|Команда
|Лион
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сент-Этьен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Жорди
|Фамилия
|Гаспар
|Команда
|Лион
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сент-Этьен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лион
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2016
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|27.09.2016
|1' -79'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Лион (Лион)
|71'
|14.09.2016
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|3:0
|Динамо (Загреб)