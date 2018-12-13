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Александр Чижов
Статистика
Александр Чижов - статистика
Завершил карьеру
10 августа 1986 (40)
#33 | Защитник
187 см | 81 кг
Украина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2018/2019
Украина. Плей-офф 2018/2019
Украина. Премьер-лига 2018/2019
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2012
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Copa del Sol 2011
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи 2011
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Суперкубок Украины 2010
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Датагруп Кубок Украины 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Чемпионат Украины 2009/2010
Чемпионат Украины 2008/2009
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ворскла
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Спортинг
3 : 0
13.12.2018
Ворскла
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Ворскла
0 : 3
29.11.2018
Арсенал
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Ворскла
0 : 1
08.11.2018
Карабах
1' - 90'
72'
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