Милан Барош - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Милан
|Фамилия
|Барош
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 октября 1981 (41 год)
|Рост
|183
|Вес
|78
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Милан
|Фамилия
|Барош
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 октября 1981 (41 год)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|2
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2016
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Слован (Либерец)
|29.09.2016
|79' -90'
|Слован (Либерец)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|15.09.2016
|1' -75'
|Карабах (Агдам)
|2:2
|Слован (Либерец)
|68' 1'