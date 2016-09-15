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    Милан Барош - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Милан
    Фамилия Барош
    Команда Слован
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 октября 1981 (41 год)
    Рост 183
    Вес 78
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 2 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2016 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:0 Слован (Либерец)
    29.09.2016 79' -90' Слован (Либерец) 1:2 ПАОК (Салоники)
    15.09.2016 1' -75' Карабах (Агдам) 2:2 Слован (Либерец)
    68' 1'
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