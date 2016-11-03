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Милан Барош
Статистика
Милан Барош - статистика
Завершил карьеру
28 октября 1981 (44)
#27 | Нападающий
183 см | 78 кг
Чехия
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2016/2017
Чемпионат Европы 2012
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Лига Европы 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
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Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Европы 2008
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Суперкубок Франции 2007
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Слован
2
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 тур
Фиорентина
3 : 0
03.11.2016
Слован
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Слован
1 : 2
29.09.2016
ПАОК
79' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Карабах
2 : 2
15.09.2016
Слован
1' - 75'
68'
1'
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