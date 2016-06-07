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    Ясмани Дак - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Ясмани
    Фамилия Дак
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 марта 1988 (35 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боливия 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.06.2016 1' -24' Аргентина 3:0 Боливия
    11.06.2016 1' -82' Чили 2:1 Боливия
    07.06.2016 1' -87' Панама 2:1 Боливия
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