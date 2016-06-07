Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Педро Асоге - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Педро
    Фамилия Асоге
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 декабря 1994 (28 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боливия 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.06.2016 1' -90' Аргентина 3:0 Боливия
    11.06.2016 Был в запасе Чили 2:1 Боливия
    07.06.2016 1' -90' Панама 2:1 Боливия
    77'
    • Читайте нас: 
    11