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    Алехандро Мелеан - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Алехандро
    Фамилия Мелеан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 июня 1987 (35 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боливия 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.06.2016 1' -90' Аргентина 3:0 Боливия
    87'
    11.06.2016 1' -90' Чили 2:1 Боливия
    07.06.2016 46' -90' Панама 2:1 Боливия
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