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    Роберто Нес - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Роберто
    Фамилия Нес
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 декабря 1983 (39 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панама 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.06.2016 1' -45' Чили 4:2 Панама
    11.06.2016 Был в запасе Аргентина 5:0 Панама
    07.06.2016 Был в запасе Панама 2:1 Боливия
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