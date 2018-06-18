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    Фелипе Бэлой - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Фелипе
    Фамилия Бэлой
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 февраля 1981 (42 года)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панама 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.06.2018 Был в запасе Панама 1:2 Тунис
    24.06.2018 69' -90' Англия 6:1 Панама
    78'
    18.06.2018 Был в запасе Бельгия 3:0 Панама
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