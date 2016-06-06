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    Яссер Корона - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Яссер
    Фамилия Корона
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 июля 1987 (35 лет)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мексика 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.06.2016 Был в запасе Мексика 0:7 Чили
    14.06.2016 Был в запасе Мексика 1:1 Венесуэла
    10.06.2016 1' -90' Мексика 2:0 Ямайка
    06.06.2016 Был в запасе Мексика 3:1 Уругвай
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