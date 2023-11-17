Статистика по турнирам

Кубок Либертадорес 2025 Уругвай. Примера 2025 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Бразилия. Серия А 2022 Бразилия. Серия А 2021 Кубок Америки 2021 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022 Бразилия. Серия А 2019 Бразилия. Серия А 2018 Бразилия. Серия А 2017 Бразилия. Серия А 2016 Кубок Америки 2016