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    Алехандро Хоберг - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Алехандро
    Фамилия Хоберг
    Состав Без клуба
    Родной город Лима
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 августа 1991 (31 год)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Перу 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.06.2016 Был в запасе Перу 0:0
    (2:4)п    		 Колумбия
    13.06.2016 Был в запасе Бразилия 0:1 Перу
    09.06.2016 1' -50' Эквадор 2:2 Перу
    05.06.2016 1' -83' Гаити 0:1 Перу
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