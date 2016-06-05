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    Оскар Вилчес - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Оскар
    Фамилия Вилчес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 января 1986 (37 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Перу 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.06.2016 1' -90' Перу 0:0
    (2:4)п    		 Колумбия
    13.06.2016 1' -90' Бразилия 0:1 Перу
    09.06.2016 1' -73' Эквадор 2:2 Перу
    52'
    05.06.2016 1' -90' Гаити 0:1 Перу
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