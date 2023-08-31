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Андрийя Павлович
Статистика
Андрийя Павлович - статистика
Завершил карьеру
16 ноября 1993 (32), Белград
#20 | Нападающий
189 см
Сербия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
Лига конференций 2022/2023
Дания. Суперлига 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
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Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Партизан
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Партизан
0 : 1
31.08.2023
Нордшелланд
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Нордшелланд
5 : 0
24.08.2023
Партизан
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Партизан
3 : 0
17.08.2023
Сабах
110' - 120'
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