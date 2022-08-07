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    Блас Риверос - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Блас
    Фамилия Риверос
    Команда Брондбю
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.02.2023 1' - 90' Мидтьюлланд 0:1 Брондбю Дания. Суперлига, 19 тур
    19.02.2023 1' - 90' Брондбю 5:2 Хорсенс Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
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