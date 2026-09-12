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Парагвай. Примера
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Серро Портеньо
Блас Риверос
Статистика
€ 1 млн
Блас Риверос - статистика
Серро Портеньо
3 февраля 1998 (28)
#15 | Защитник
178 см
Парагвай
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Парагвай. Примера, 10 тур
Гуарани
1 : 1
12.09.2026
Серро Портеньо
1' - 63'
Парагвай. Примера, 9 тур
Серро Портеньо
1 : 0
08.09.2026
Насьональ
61' - 90'
Статистика по турнирам
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Аргентина. Примера 2025
Кубок Либертадорес 2025
Парагвай. Примера 2025
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Команда
И
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П
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К
Парагвай
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
1 : 2
19.11.2025
Парагвай
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
США
2 : 1
16.11.2025
Парагвай
1' - 90'
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