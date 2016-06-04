Франк Фабра - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Франк
|Фамилия
|Фабра
|Команда
|Бока Хуниорс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|173
|Имя
|Франк
|Фамилия
|Фабра
|Команда
|Бока Хуниорс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колумбия
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2016
|1' -90'
|США
|0:1
|Колумбия
|23.06.2016
|1' -73'
|Колумбия
|0:2
|Чили
|18.06.2016
|90' -90'
|Перу
|0:0
(2:4)п
|Колумбия
|12.06.2016
|1' -90'
|Колумбия
|2:3
|Коста-Рика
|6' 34'
|08.06.2016
|Был в запасе
|Колумбия
|2:1
|Парагвай
|04.06.2016
|Был в запасе
|США
|0:2
|Колумбия