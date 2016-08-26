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    Иссам Бен Хемис - статистика

    #35 | Полузащитник
    Имя Иссам
    Фамилия Бен Хемис
    Команда Лорьян
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 января 1996 (27 лет)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.10.2016 85' -90' Ницца (Ницца) 2:1 Лорьян (Лорьян)
    24.09.2016 70' -90' Лорьян (Лорьян) 1:0 Лион (Лион)
    21.09.2016 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    26.08.2016 Был в запасе Марсель (Марсель) 2:0 Лорьян (Лорьян)
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