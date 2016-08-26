Иссам Бен Хемис - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Иссам
|Фамилия
|Бен Хемис
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 1996 (27 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Иссам
|Фамилия
|Бен Хемис
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 1996 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.10.2016
|85' -90'
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Лорьян (Лорьян)
|24.09.2016
|70' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Лион (Лион)
|21.09.2016
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|26.08.2016
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)