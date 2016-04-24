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    Богдан Мельник - статистика

    #39 | Полузащитник
    Имя Богдан
    Фамилия Мельник
    Команда Ворскла
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 января 1997 (26 лет)
    Рост 176
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ворскла 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 Был в запасе Заря (Луганск) 1:2 Ворскла (Полтава)
    30.04.2016 86' -90' Ворскла (Полтава) 3:0 Карпаты (Львов)
    24.04.2016 Был в запасе Динамо (Киев) 1:0 Ворскла (Полтава)
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