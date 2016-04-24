Богдан Мельник - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Богдан
|Фамилия
|Мельник
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 1997 (26 лет)
|Рост
|176
|Вес
|65
|Имя
|Богдан
|Фамилия
|Мельник
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 1997 (26 лет)
|Рост
|176
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ворскла
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|30.04.2016
|86' -90'
|Ворскла (Полтава)
|3:0
|Карпаты (Львов)
|24.04.2016
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|1:0
|Ворскла (Полтава)