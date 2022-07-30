Мюррей Дэвидсон - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Мюррей
|Фамилия
|Дэвидсон
|Команда
|Сент-Джонстон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эдинбург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 марта 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Имя
|Мюррей
|Фамилия
|Дэвидсон
|Команда
|Сент-Джонстон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эдинбург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 марта 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Джонстон
|3
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.09.2022
|75' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|0:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|20.08.2022
|62' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|0:1
|Абердин (Абердин)
|30.07.2022
|1' -58'
|Сент-Джонстон (Перт)
|0:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|58'