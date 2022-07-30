Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мюррей Дэвидсон - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Мюррей
    Фамилия Дэвидсон
    Команда Сент-Джонстон
    Состав Основной
    Родной город Эдинбург
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 марта 1988 (34 года)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Джонстон 3 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.09.2022 75' -90' Сент-Джонстон (Перт) 0:0 Росс Каунти (Дингволл)
    20.08.2022 62' -90' Сент-Джонстон (Перт) 0:1 Абердин (Абердин)
    30.07.2022 1' -58' Сент-Джонстон (Перт) 0:1 Хиберниан (Эдинбург)
    58'
    • Читайте нас: 
    11