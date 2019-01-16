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Ярослав Дивиш
Трансферы
Ярослав Дивиш - трансферы
Завершил карьеру
9 июля 1986 (40)
#9 | Полузащитник
182 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
16.01.19 / 30.06.19
Млада Болеслав
Словацко
Аренда
01.07.18 / 25.07.19
Яблонец
Млада Болеслав
?
02.01.17 / 01.07.18
Словацко
Яблонец
?
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