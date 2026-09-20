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Дания. Суперлига
Команды
Копенгаген
Асгер Серенсен
Статистика
€ 2,70 млн
Асгер Серенсен - статистика
Копенгаген
5 июня 1996 (30), Силькеборг
#4 | Защитник
191 см
Дания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 9 тур
Брондбю
0 : 1
20.09.2026
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Оденсе
0 : 5
06.09.2026
Копенгаген
1' - 90'
24'
Дания. Суперлига, 6 тур
Копенгаген
3 : 1
31.08.2026
Сендерийск
61' - 90'
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Лига конференций 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Лига чемпионов 2024/2025
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Копенгаген
4
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Брондбю
0 : 1
20.09.2026
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Оденсе
0 : 5
06.09.2026
Копенгаген
1' - 90'
24'
Дания. Суперлига, 6 тур
Копенгаген
3 : 1
31.08.2026
Сендерийск
61' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Виборг
4 : 0
23.08.2026
Копенгаген
1' - 63'
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