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Александрос Пасхалакис
Статистика
€ 300 тыс
Александрос Пасхалакис - статистика
Олимпиакос
28 июля 1989 (37), Афины
#1 | Вратарь
197 см
Греция
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Олимпиакос
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1/16 финала
Байер
0 : 0
24.02.2026
Олимпиакос
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/16 финала
Олимпиакос
0 : 2
18.02.2026
Байер
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
Олимпиакос
1 : 1
04.11.2025
ПСВ
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Барселона
6 : 1
21.10.2025
Олимпиакос
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Арсенал
2 : 0
01.10.2025
Олимпиакос
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Олимпиакос
0 : 0
17.09.2025
Пафос
1' - 90'
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