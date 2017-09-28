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    Волкан Финдикли - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Волкан
    Фамилия Финдикли
    Команда Коньяспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 октября 1990 (32 года)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коньяспор 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.11.2017 1' -90' Коньяспор (Конья) 1:1 Марсель (Марсель)
    50'
    02.11.2017 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 0:0 Коньяспор (Конья)
    28.09.2017 90' -90' Коньяспор (Конья) 2:1 Витория Гимараеш (Гимараеш)
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