Волкан Финдикли - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Волкан
|Фамилия
|Финдикли
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 октября 1990 (32 года)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Волкан
|Фамилия
|Финдикли
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 октября 1990 (32 года)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коньяспор
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2017
|1' -90'
|Коньяспор (Конья)
|1:1
|Марсель (Марсель)
|50'
|02.11.2017
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:0
|Коньяспор (Конья)
|28.09.2017
|90' -90'
|Коньяспор (Конья)
|2:1
|Витория Гимараеш (Гимараеш)