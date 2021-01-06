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Луис Роблес
Трансферы
Луис Роблес - трансферы
Завершил карьеру
11 мая 1984 (42)
#31 | Вратарь
185 см
США
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
06.01.21 / -
Интер Майами
Завершил
Завершил
02.12.19 / 06.01.21
Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами
Свободный агент
08.08.12 / 02.12.19
Карлсруэ
Нью-Йорк Ред Буллз
Свободный агент
01.07.10 / 08.08.12
Кайзерслаутерн
Карлсруэ
Свободный агент
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