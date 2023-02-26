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    Ричмонд Ларея - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Ричмонд
    Фамилия Ларея
    Команда Торонто
    Состав Основной
    Родной город Торонто
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 января 1995 (28 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 90' Торонто 1:1 Коламбус США. МЛС, 4 тур
    05.03.2023 1' - 90' Атланта Юнайтед 1:1 Торонто США. МЛС, 2 тур
    26.02.2023 1' - 90' Ди Си Юнайтед 3:2 Торонто США. МЛС, 1 тур
    85'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торонто 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 1' -90' Торонто (Торонто) 1:1 Коламбус (Коламбус)
    05.03.2023 1' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 1:1 Торонто (Торонто)
    26.02.2023 1' -90' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 3:2 Торонто (Торонто)
    85'
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