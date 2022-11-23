Йохан Венегас - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Йохан
|Фамилия
|Венегас
|Команда
|Алахуэленсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 ноября 1988 (34 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Йохан
|Фамилия
|Венегас
|Команда
|Алахуэленсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 ноября 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коста-Рика
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2022
|1' -74'
|Коста-Рика
|2:4
|Германия
|27.11.2022
|Был в запасе
|Япония
|0:1
|Коста-Рика
|23.11.2022
|Был в запасе
|Испания
|7:0
|Коста-Рика