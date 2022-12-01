Статистика по турнирам

Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024 Отборочные матчи к ЧМ 2022 Чемпионат мира 2022 Чемпионат мира 2018 США. МЛС 2017 Кубок Америки 2016 США. МЛС 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2016