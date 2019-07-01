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Тони Тэйлор
Трансферы
Тони Тэйлор - трансферы
Завершил карьеру
13 июля 1989 (37)
#99 | Нападающий
183 см
США
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.19 / 13.09.19
Академия Пушкаша
Без клуба
Свободный агент
11.03.19 / 01.07.19
Без клуба
Академия Пушкаша
Свободный агент
01.01.17 / 28.07.17
Нью-Йорк Сити
Пасуш де Феррейра
Свободный агент
01.01.15 / 01.01.17
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити
?
18.08.14 / 01.01.15
Омония
Нью-Инглэнд Революшн
?
01.07.13 / 18.08.14
Эшторил
Омония
?
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