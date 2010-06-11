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    Аарон Мокоена - статистика

    Защитник
    Имя Аарон
    Фамилия Мокоена
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 ноября 1980 (42 года)
    Рост 183
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЮАР 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.06.2010 1' -90' Франция 1:2 ЮАР
    16.06.2010 1' -90' ЮАР 0:3 Уругвай
    11.06.2010 1' -90' ЮАР 1:1 Мексика
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