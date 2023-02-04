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    Мусса Марега - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Мусса
    Фамилия Марега
    Команда Аль-Хиляль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 апреля 1991 (31 год)
    Рост 185
    Вес 88
    Стоимость:
    € 20,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 1' - 86' Реал 5:3 Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира, Финал
    26'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аль-Хиляль 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2023 1' -86' Реал (Мадрид) 5:3 Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
    26'
    07.02.2023 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:3 Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
    04.02.2023 1' -90' Уидад Атлетик (Касабланка) 1:1
    (3:5)п    		 Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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