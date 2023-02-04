Мусса Марега - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Мусса
|Фамилия
|Марега
|Команда
|Аль-Хиляль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|185
|Вес
|88
Стоимость:
€ 20,00
млн
|Имя
|Мусса
|Фамилия
|Марега
|Команда
|Аль-Хиляль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|185
|Вес
|88
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|1' - 86'
|Реал
|5:3
|Аль-Хиляль
|Клубный чемпионат мира, Финал
|26'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Хиляль
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|1' -86'
|Реал (Мадрид)
|5:3
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|26'
|07.02.2023
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:3
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|04.02.2023
|1' -90'
|Уидад Атлетик (Касабланка)
|1:1
(3:5)п
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)