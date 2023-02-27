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    Кристиан Рольдан - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Кристиан
    Фамилия Рольдан
    Команда Сиэтл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 июня 1995 (27 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 88' Цинциннати 1:0 Сиэтл США. МЛС, 4 тур
    05.03.2023 1' - 90' Сиэтл 2:0 Реал Солт-Лейк США. МЛС, 3 тур
    27.02.2023 1' - 71' Сиэтл 4:0 Колорадо США. МЛС, 2 тур
    25'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сиэтл 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 1' -88' Цинциннати (Цинциннати) 1:0 Сиэтл (Сиэтл)
    05.03.2023 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 2:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    27.02.2023 1' -71' Сиэтл (Сиэтл) 4:0 Колорадо (Денвер)
    25'
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