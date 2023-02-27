Кристиан Рольдан - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Рольдан
|Команда
|Сиэтл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Рольдан
|Команда
|Сиэтл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 88'
|Цинциннати
|1:0
|Сиэтл
|США. МЛС, 4 тур
|05.03.2023
|1' - 90'
|Сиэтл
|2:0
|Реал Солт-Лейк
|США. МЛС, 3 тур
|27.02.2023
|1' - 71'
|Сиэтл
|4:0
|Колорадо
|США. МЛС, 2 тур
|25'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сиэтл
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -88'
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|05.03.2023
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|27.02.2023
|1' -71'
|Сиэтл (Сиэтл)
|4:0
|Колорадо (Денвер)
|25'