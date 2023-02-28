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    Даниэль Шаллой - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Даниэль
    Фамилия Шаллой
    Команда Канзаc Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 июля 1996 (26 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 6,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 90' Канзаc Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси США. МЛС, 4 тур
    05.03.2023 1' - 90' Колорадо 0:0 Канзаc Сити США. МЛС, 3 тур
    28.02.2023 1' - 90' Портленд 1:0 Канзаc Сити США. МЛС, 2 тур
    Статистика по турнирам
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