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МЛС 2026
Команды
Торонто
Даниэль Шаллой
Статистика
€ 2,50 млн
Даниэль Шаллой - статистика
Торонто
19 июля 1996 (30)
#20 | Нападающий
185 см
Венгрия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Сент-Луис
3 : 1
20.09.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Орландо Сити
3 : 0
13.09.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Торонто
2 : 1
10.09.2026
Нэшвилл
1' - 90'
72'
90'
США. МЛС, 24 тур
Торонто
4 : 4
06.09.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
90'
США. МЛС, 23 тур
Торонто
1 : 1
30.08.2026
Нью-Йорк Сити
55' - 90'
70'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
США. МЛС 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торонто
24
7
5
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Сент-Луис
3 : 1
20.09.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Орландо Сити
3 : 0
13.09.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Торонто
2 : 1
10.09.2026
Нэшвилл
1' - 90'
72'
90'
США. МЛС, 24 тур
Торонто
4 : 4
06.09.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
90'
США. МЛС, 23 тур
Торонто
1 : 1
30.08.2026
Нью-Йорк Сити
55' - 90'
70'
США. МЛС, 21 тур
Торонто
3 : 3
20.08.2026
Шарлотт
1' - 90'
76'
США. МЛС, 19 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
01.08.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
26.07.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 0
23.07.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
0 : 0
17.07.2026
Торонто
1' - 90'
69'
США. МЛС, 15 тур
Чикаго Файр
2 : 1
24.05.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Шарлотт
3 : 1
17.05.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Торонто
2 : 4
09.05.2026
Интер Майами
1' - 90'
82'
США. МЛС, 11 тур
Торонто
1 : 1
02.05.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
2'
США. МЛС, 10 тур
Торонто
1 : 2
25.04.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Торонто
3 : 3
23.04.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
56'
16'
США. МЛС, 8 тур
Торонто
3 : 3
18.04.2026
Остин
1' - 90'
52'
США. МЛС, 7 тур
Торонто
1 : 1
11.04.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Торонто
3 : 2
04.04.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Торонто
2 : 1
21.03.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Торонто
1 : 1
14.03.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
43'
США. МЛС, 3 тур
Цинциннати
0 : 1
09.03.2026
Торонто
1' - 90'
85'
США. МЛС, 2 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
01.03.2026
Торонто
1' - 83'
США. МЛС, 1 тур
Даллас
3 : 2
22.02.2026
Торонто
54' - 90'
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