Даниэль Шаллой - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Шаллой
|Команда
|Канзаc Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 6,50
млн
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Шаллой
|Команда
|Канзаc Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|Канзаc Сити
|0:0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|США. МЛС, 4 тур
|05.03.2023
|1' - 90'
|Колорадо
|0:0
|Канзаc Сити
|США. МЛС, 3 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Портленд
|1:0
|Канзаc Сити
|США. МЛС, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Канзаc Сити
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|0:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|05.03.2023
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|0:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|28.02.2023
|1' -90'
|Портленд (Портленд)
|1:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)