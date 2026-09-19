Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Жорди Квинтийя - статистика

Неа Саламис Фамагуста
25 октября 1993 (32)
#88 | Полузащитник
178 см
Испания
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 0
19.09.2026
Анортосис
56' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 4
06.09.2026
АЕК
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Олимпиакос Никосия
3 : 3
28.08.2026
Неа Саламис Фамагуста
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Санкт-Галлен
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Санкт-Галлен
1 : 1
17.05.2026
Тун
77' - 90'
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Базель
1 : 3
14.05.2026
Санкт-Галлен
83' - 90'
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Санкт-Галлен
0 : 3
03.05.2026
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Люцерн
2 : 2
12.04.2026
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
11.02.2026
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
08.02.2026
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Грассхоппер
1 : 2
21.12.2025
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Санкт-Галлен
3 : 1
16.12.2025
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Тун
0 : 2
13.12.2025
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Санкт-Галлен
1 : 2
06.12.2025
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Базель
0 : 0
30.11.2025
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
1 : 3
26.11.2025
Санкт-Галлен
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
23.11.2025
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
1 : 4
09.11.2025
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
3 : 2
28.10.2025
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
25.10.2025
Грассхоппер
60' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
1 : 2
19.10.2025
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Санкт-Галлен
1 : 2
04.10.2025
Тун
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Цюрих
3 : 1
27.09.2025
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
13.09.2025
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
31.08.2025
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Санкт-Галлен
0 : 1
24.08.2025
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
09.08.2025
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Серветт
1 : 4
02.08.2025
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
26.07.2025
Базель
Был в запасе
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
4
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
1
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
1
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
2
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
4
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+