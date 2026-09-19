Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Швейцария. Суперлига, 1 тур