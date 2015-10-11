Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Англия. Кубок 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Англия. Премьер-лига 2007/2008