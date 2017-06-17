Кип Колви - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Кип
|Фамилия
|Колви
|Команда
|Сан-Хосе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Кип
|Фамилия
|Колви
|Команда
|Сан-Хосе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.06.2017
|Был в запасе
|Новая Зеландия
|0:4
|Португалия
|21.06.2017
|Был в запасе
|Мексика
|2:1
|Новая Зеландия
|17.06.2017
|1' -83'
|Россия
|2:0
|Новая Зеландия