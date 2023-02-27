Микаэль Барриос - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Микаэль
|Фамилия
|Барриос
|Команда
|Колорадо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|163
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Микаэль
|Фамилия
|Барриос
|Команда
|Колорадо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|163
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|82' - 90'
|Сан-Хосе
|1:0
|Колорадо
|США. МЛС, 5 тур
|05.03.2023
|1' - 77'
|Колорадо
|0:0
|Канзаc Сити
|США. МЛС, 3 тур
|27.02.2023
|1' - 71'
|Сиэтл
|4:0
|Колорадо
|США. МЛС, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колорадо
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|82' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:0
|Колорадо (Денвер)
|05.03.2023
|1' -77'
|Колорадо (Денвер)
|0:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|27.02.2023
|1' -71'
|Сиэтл (Сиэтл)
|4:0
|Колорадо (Денвер)