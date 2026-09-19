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Кипр. Первый дивизион
Команды
Неа Саламис Фамагуста
Флоран Анен
Статистика
€ 200 тыс
Флоран Анен - статистика
Неа Саламис Фамагуста
4 февраля 1990 (36), Гавр
#29 | Защитник
177 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 0
19.09.2026
Анортосис
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 4
06.09.2026
АЕК
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Олимпиакос Никосия
3 : 3
28.08.2026
Неа Саламис Фамагуста
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Лига Европы 2019/2020
Португалия. Примейра 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анжер
25
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Брест
1 : 1
17.05.2026
Анжер
1' - 65'
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
1 : 1
10.05.2026
Страсбур
90' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Осер
3 : 1
03.05.2026
Анжер
86' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
0 : 3
25.04.2026
ПСЖ
67' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Анжер
1 : 1
18.04.2026
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
2 : 1
11.04.2026
Анжер
90' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Анжер
0 : 0
05.04.2026
Лион
86' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ланс
5 : 1
20.03.2026
Анжер
1' - 71'
Франция. Лига 1, 26 тур
Анжер
0 : 2
14.03.2026
Ницца
1' - 79'
Франция. Лига 1, 25 тур
Нант
0 : 1
07.03.2026
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
2 : 0
28.02.2026
Анжер
1' - 81'
Франция. Лига 1, 23 тур
Анжер
0 : 1
22.02.2026
Лилль
78' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лорьян
2 : 0
15.02.2026
Анжер
67' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Анжер
1 : 0
08.02.2026
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
1 : 0
01.02.2026
Метц
57' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Париж
0 : 0
25.01.2026
Анжер
87' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Анжер
2 : 5
17.01.2026
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Гавр
2 : 1
04.01.2026
Анжер
1' - 58'
Франция. Лига 1, 16 тур
Анжер
4 : 1
12.12.2025
Нант
90' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ницца
0 : 1
07.12.2025
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Анжер
1 : 2
30.11.2025
Ланс
71' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
0 : 1
23.11.2025
Анжер
90' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
2 : 0
09.11.2025
Осер
75' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
1 : 0
02.11.2025
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Марсель
2 : 2
29.10.2025
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
2 : 0
26.10.2025
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
1 : 1
18.10.2025
Монако
1' - 79'
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
5 : 0
05.10.2025
Анжер
63' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
0 : 2
28.09.2025
Брест
66' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
1 : 0
19.09.2025
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Метц
1 : 1
14.09.2025
Анжер
1' - 61'
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 1
31.08.2025
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
ПСЖ
1 : 0
22.08.2025
Анжер
77' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
1 : 0
17.08.2025
Париж
1' - 72'
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