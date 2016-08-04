Никола Гиоргиев - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Гиоргиев
|Команда
|Грассхоппер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Гиоргиев
|Команда
|Грассхоппер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Грассхоппер
|3
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2016
|1' -90'
|Грассхоппер (Цюрих)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)
|18.08.2016
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:0
|Грассхоппер (Цюрих)
|04.08.2016
|90' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|3:3
|Грассхоппер (Цюрих)
|120'