Кайо - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Алвес
|Фамилия
|дос Сантос
|Команда
|Грассхоппер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Алвес
|Фамилия
|дос Сантос
|Команда
|Грассхоппер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Грассхоппер
|2
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2016
|Был в запасе
|Грассхоппер (Цюрих)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)
|18.08.2016
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:0
|Грассхоппер (Цюрих)
|04.08.2016
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|3:3
|Грассхоппер (Цюрих)
|103' 85'