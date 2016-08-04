Вашо Вашич - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Вашо
|Фамилия
|Вашич
|Команда
|Грассхоппер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Вашо
|Фамилия
|Вашич
|Команда
|Грассхоппер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Грассхоппер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2016
|Был в запасе
|Грассхоппер (Цюрих)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)
|18.08.2016
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:0
|Грассхоппер (Цюрих)
|04.08.2016
|Был в запасе
|Аполлон (Лимассол)
|3:3
|Грассхоппер (Цюрих)