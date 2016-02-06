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    Начо Монсальве - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Начо
    Фамилия Монсальве
    Команда НАК Бреда
    Состав Основной
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 275
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.04.2016 1' -90' Атлетико (Мадрид) 5:1 Бетис (Севилья)
    19.03.2016 Был в запасе Спортинг (Хихон) 2:1 Атлетико (Мадрид)
    06.02.2016 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:1 Эйбар (Эйбар)
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