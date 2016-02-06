Начо Монсальве - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Начо
|Фамилия
|Монсальве
|Команда
|НАК Бреда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 275
тыс
|Имя
|Начо
|Фамилия
|Монсальве
|Команда
|НАК Бреда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.04.2016
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|5:1
|Бетис (Севилья)
|19.03.2016
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|2:1
|Атлетико (Мадрид)
|06.02.2016
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|3:1
|Эйбар (Эйбар)