Ричард Тауэлл - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Ричард
|Фамилия
|Тауэлл
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июля 1991 (31 год)
|Рост
|173
|Вес
|66
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Ричард
|Фамилия
|Тауэлл
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июля 1991 (31 год)
|Рост
|173
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -72'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|1:0
|Ференцварош (Будапешт)
|44'
|18.08.2022
|60' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|4:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|09.08.2022
|1' -62'
|Шкупи (Чаир)
|1:2
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|04.08.2022
|62' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|3:1
|Шкупи (Чаир)