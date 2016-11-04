Антуан Рабийяр - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Антуан
|Фамилия
|Рабийяр
|Команда
|Марсель
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 сентября 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 475
тыс
|Имя
|Антуан
|Фамилия
|Рабийяр
|Команда
|Марсель
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 сентября 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марсель
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2017
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:5
|ПСЖ (Париж)
|18.02.2017
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|2:0
|Ренн (Ренн)
|15.01.2017
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:4
|Монако (Монако)
|20.11.2016
|90' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Кан (Кан)
|04.11.2016
|76' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|3:1
|Марсель (Марсель)