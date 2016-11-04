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    Антуан Рабийяр - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Антуан
    Фамилия Рабийяр
    Команда Марсель
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 сентября 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 475
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марсель 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2017 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:5 ПСЖ (Париж)
    18.02.2017 Был в запасе Марсель (Марсель) 2:0 Ренн (Ренн)
    15.01.2017 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:4 Монако (Монако)
    20.11.2016 90' -90' Марсель (Марсель) 1:0 Кан (Кан)
    04.11.2016 76' -90' Монпелье (Монпелье) 3:1 Марсель (Марсель)
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